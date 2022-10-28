28 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 12:19 — REGNUM Информация, согласно которой власти Брюсселя намерены выселить беженцев, которые приехали в Бельгию с территории бывшей УССР, из центров временного размещения, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 28 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Несварение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Как сообщил изданию The Brussels Times представитель бельгийского федерального агентства по предоставлению убежища Fedasil Хоаким Деман, более трети беженцев с территории бывшей УССР проживают в центрахвременного содержания более месяца, а четверть — уже более четырёх месяцев. При этом сами центры заполнены уже под завязку, что не позволяет беженцам из других стран воспользоваться временным укрытием. В связи с этим граждан, прибывших в Бельгию с территории бывшей УССР, просят покинуть центры временного содержания.

«Ну, вот и всё. Понежились в Европе, и Европа поняла, что [жителей с территории бывш. УССР] кормить нечем, да ещё и не работают. Пусть домой едут», — пишет Анастасия Ж.

Многие пользователи пришли к выводу, что таким образом власти Брюсселя просто намекнули беженцам с территории бывш. УССР, что отведённое на них время закончилось и им пора уже самим решать свои проблемы.

«Кажется, время европейского гостеприимства подходит к концу. Ну, ничего неожиданного в этом нет, мало кто готов на постоянной основе беженцев содержать», — считает Кирилл В.

Некоторые комментаторы считают, что бельгийцы не хотят содержать за свой счёт беженцев из чужих стран. При этом местные жители были не прочь «помочь» гостям за плату, которую им предоставляло государство. После того как субсидии закончилось, закончилось и гостеприимство.

«Началось ровным счётом то, о чём [жителей с территории бывш. УССР] уже очень давно предупреждали — массовое возвращение на Родину по причине «усталости» европейцев», — написала Наталья Е.

Встреча украинских беженцев в Берлине (сс) Leonhard Lenz

«Потому что за беженцев перестали платить льготы всякие, и эти беженцы уже никому не нужны. В Европе это делали ради денег и выгоды, а не потому, что так «любят» беженцев [с территории бывш. УССР]», — отметил Сидор Я.

Зато Российская Федерация уже долгие годы помогает братскому народу обрести кров.

«Россия, к примеру, беженцев [с территории бывш. УССР] уже восемь лет как содержит и в помощи отказывать не собирается. Народ России готов всегда помочь своему братскому соседу, но западная пропаганда сделала своё грязное дело. Сейчас беженцы, поехавшие в Европу, в тяжелом положении находятся», — поделилась своим мнением Людмила Е.

Часть людей полагает, что вся эта европейская солидарность вокруг территории бывшей УССР — не более чем попытка заработать на конфликте между Россией и киевским неонацистским режимом.

«На самом деле Запад лицемерно поддержал, конечно, весь этот конфликт и помог его раздуть до таких масштабов. Он ищет в этом личную выгоду, а на людей ему плевать. Сделали вид, что приютили, а сейчас будут выселять», — подметила Неолина О.

Напомним, 27 октября издание The Brussels Times опубликовало материал, согласно которому власти Брюсселя намерены выселить беженцев, которые приехали в Бельгию с территории бывшей УССР, из центров временного размещения.