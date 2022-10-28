Москва, 28 октября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Перед Минздравом РФ стоит задача по разработке и внедрению технологий и лечения онкологических заболеваний, в том числе и на новых российских территориях. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в своём видеообращении на «Осенней академии Ассоциации онкологов России» в Сочи.

Государственная Дума России Михаил Мурашко

«Российская онкологическая служба сегодня сталкивается со многими вызовами, не только связанными с преодолением последствий глобальной пандемии новой коронавирусной инфекции. Перед нами стоят масштабные задачи по разработке и внедрению новейших отечественных технологий диагностики и лечения рака, техническая модернизация службы, повышение доступности медицинской помощи по профилю онкология, во всех регионах нашей страны, в том числе присоединенных», — сказал Мурашко.

По его словам, во время пандемии COVID-19 пережить трудности онкологической сфере помогла сплочённая работа.