Новосибирск, 28 октября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Учёные из Новосибирского государственного технического университета впервые в России создали анимированный аватар синхронного перевода на русский жестовый язык. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые технологии

«Разработка наших учёных действительно уникальная, число слабослышащих в мире растёт, а значит, обществу необходимы технологии, которые позволят решить вопросы повышения качества жизни людей, — прокомментировала заместитель губернатора области Ирина Мануйлова. — Именно это решение — аватар — может эффективно применяться в системе здравоохранения региона, образования, госуслуг».

В программу анимированного аватара сейчас заложено более 5 тысяч жестов, технология — облачная, интегрируется на различные операционные системы. В первом квартале 2023 года технологию внедрят в учебный процесс вуза, а потом планируется вывести её для широкого использования. Отмечается, что для пользователей услуга будет бесплатная. Программа будет действовать в интернете и на большинстве смартфонов.