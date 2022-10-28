Астрахань, , 11:20 — REGNUM Мобилизационные мероприятия в Астраханской области планируется завершить 31 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания оперативного штаба по частичной мобилизации.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Губернатор Игорь Бабушкин поручил военному комиссару Астраханской области Игорю Кремлёву завершить все мероприятия по проведению частичной мобилизации 31 октября, поскольку с 1 ноября 2022 года в России начнётся ежегодный осенний призыв.

«1 ноября стартует осенний призыв. До этого времени важно завершить все мобилизационные действия, чтобы у матерей и жён солдат-срочников не было лишнего повода для беспокойства», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Часть регионов уже сообщила об исполнении плана по мобилизации.