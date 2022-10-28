Астрахань, 28 октября 2022, 11:20 — REGNUM Мобилизационные мероприятия в Астраханской области планируется завершить 31 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания оперативного штаба по частичной мобилизации.
Губернатор Игорь Бабушкин поручил военному комиссару Астраханской области Игорю Кремлёву завершить все мероприятия по проведению частичной мобилизации 31 октября, поскольку с 1 ноября 2022 года в России начнётся ежегодный осенний призыв.
Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Часть регионов уже сообщила об исполнении плана по мобилизации.