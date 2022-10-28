Астрахань, 28 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Мобилизационные мероприятия в Астраханской области планируется завершить 31 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания оперативного штаба по частичной мобилизации.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Губернатор Игорь Бабушкин поручил военному комиссару Астраханской области Игорю Кремлёву завершить все мероприятия по проведению частичной мобилизации 31 октября, поскольку с 1 ноября 2022 года в России начнётся ежегодный осенний призыв.

«1 ноября стартует осенний призыв. До этого времени важно завершить все мобилизационные действия, чтобы у матерей и жён солдат-срочников не было лишнего повода для беспокойства», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Часть регионов уже сообщила об исполнении плана по мобилизации.