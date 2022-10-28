Калининград, , 11:23 — REGNUM В банкротное дело авиакомпании «Скол» пытается вступить Северо-Западная транспортная прокуратура. Соответствующие заявления поданы в арбитраж Калининградской области, но детали пока не сообщались, передаёт ИА REGNUM.

L-410 авиакомпании «Скол» Skol.ru

25 октября 2022 года в суд поступило сразу три заявления от прокуратуры «о вступлении в дело о банкротстве».

Ранее решением суда также были наложены обеспечительные меры в отношении платежа, который авиакомпании выполнила в пользу ООО «Югранд-Авто» на общую сумму 34 223 252,02 рубля. Сделка оспаривается конкурсным управляющим «Скола».

Напомним, компания после процедуры наблюдения перешла к банкротству. В отношении ООО «Авиакомпания «Скол» 14 июля 2022 года была введена последняя процедура банкротства — конкурсное производство. Основным кредитором авиакомпании является АО «Государственная транспортная лизинговая компания». В октябре 2022 года по трём требования последней производство было приостановлено. Речь шла о 744 059 322 рублях, 1 005 037 228 рублях и 682 530 186 рублях.