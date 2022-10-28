Брюссель, , 11:17 — REGNUM Североатлантический альянс фиксирует увеличение военного присутствия России на Крайнем Севере. Об этом 28 октября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Politico.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы видим, что на Крайнем Севере происходит одновременно много разных вещей. Мы, конечно, видим, увеличение присутствия России», — сказал Столтенберг.

По его словам, Россия вновь открывает старые военные базы советских времён, наращивает присутствие в воздухе и на море, совершенствует свои военные средства, включая подводные лодки и ядерные вооружения.

Он добавил, что ситуация на Севере имеет значение при рассмотрении безопасности стран НАТО по обеим сторонам Атлантики, и заявил, что приветствует вступление Финляндии и Швеции в альянс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что очевидна линия на милитаризацию арктической политики США и усиление военного противоборства в этом регионе.

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