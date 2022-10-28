Ставрополь, 28 октября 2022, 11:16 — REGNUM Ставропольский край встретит 2023 год без пышных торжеств и с минимальными тратами на празднование Нового года. Обойдутся муниципалитеты без новых украшений, что позволит сэкономить денежные средства на более существенные нужды в условиях проведения спецоперации. А вот дети без утренников и подарков не останутся. Об этом заявил 27 октября губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе прямого эфира с жителями края.
При этом он отметил, что никаких новых арт-объектов возводиться не предполагается. Его слова подтвердили в пресс-службе краевого комитета по госзакупкам. По словам председателя комитета Александра Шевченко, заявок на закупку товаров и услуг к новогодним праздникам от муниципалитетов не поступало.
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