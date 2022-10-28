Ставрополь, , 11:16 — REGNUM Ставропольский край встретит 2023 год без пышных торжеств и с минимальными тратами на празднование Нового года. Обойдутся муниципалитеты без новых украшений, что позволит сэкономить денежные средства на более существенные нужды в условиях проведения спецоперации. А вот дети без утренников и подарков не останутся. Об этом заявил 27 октября губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе прямого эфира с жителями края.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы сохраним подарки, детские утренники, губернаторскую ёлку. Дети воинов, которые ушли защищать нашу страну, будут в приоритетном порядке приглашены», — заявил губернатор.

При этом он отметил, что никаких новых арт-объектов возводиться не предполагается. Его слова подтвердили в пресс-службе краевого комитета по госзакупкам. По словам председателя комитета Александра Шевченко, заявок на закупку товаров и услуг к новогодним праздникам от муниципалитетов не поступало.

«В Пятигорске были запланированы праздничные мероприятия, на которые предполагалось потратить свыше 550 тыс рублей, но горадминистрация расторгла эту часть контракта. В краевом центре отменили покупку ёлки за 49 млн рублей, сейчас определили компанию, которая будет ремонтировать арт-объекты — сумма контракта 1,7 млн рублей», — приводит слова Шевченко «АиФ-СК».

Читайте ранее в этом сюжете: Казаки Ставрополья требуют отменить народные гулянья на День края