Владимиров рассказал, как Ставрополье будет праздновать Новый год
Ставрополь, 28 октября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Ставропольский край встретит 2023 год без пышных торжеств и с минимальными тратами на празднование Нового года. Обойдутся муниципалитеты без новых украшений, что позволит сэкономить денежные средства на более существенные нужды в условиях проведения спецоперации. А вот дети без утренников и подарков не останутся. Об этом заявил 27 октября губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ходе прямого эфира с жителями края.
При этом он отметил, что никаких новых арт-объектов возводиться не предполагается. Его слова подтвердили в пресс-службе краевого комитета по госзакупкам. По словам председателя комитета Александра Шевченко, заявок на закупку товаров и услуг к новогодним праздникам от муниципалитетов не поступало.