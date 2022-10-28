Эхирит-Булагатский район, , 11:15 — REGNUM В Эхирит-Булагатскогом районе Иркутской области после вмешательства прокуратуры перед работниками сельскохозяйственного учреждения погашен долг по заработной плате в размере более четырёх миллионов рублей, сообщает 28 октября сайт прокуратуры региона.

Зарплата Peggy Marco

По итогам проверки установлено, что перед 195 работниками учреждения по выращиванию зерновых культур, реорганизованного в сентябре 2022 г., сформировался долг по оплате труда за летние месяцы работы в размере свыше 4 млн рублей.

В целях устранения нарушения прав граждан прокуратура внесла представление.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате перед работниками сельскохозяйственного учреждения за указанный период полностью погашена.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате в сумме более 8 млн рублей,

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