Якутск, , 11:22 — REGNUM В Якутии вынесли приговор жителю республики, который похитил троих людей и убил одного из них с целью найти тайник с самородным золотом. Мужчине назначено заключение в колонии строгого режима в течение 16 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

Золото Szaaman

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Якутянина признали виновным в убийстве, сопряжённым с похищением людей. Приговор выносили по статье 105 УК РФ.

Осуждённый похитил жителей Хакасии, которые перевозили самородное золото, и часть груза исчезла в пути. Мужчин пытали и перевозили против их воли по Забайкальскому краю с целью добиться от них, где находится драгоценный металл. Одного из похищенных утопили в реке Индигирка. В деле были замешаны шесть соучастников.

Организатор похищения получил 16 лет лишения свободы. Его соучастники были осуждены ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо жителей Свердловской области предстанут перед судом за похищение человека, которое по неосторожности повлекло его смерть. Мужчину избили и оставили в багажнике автомобиля, где он захлебнулся кровью и умер.