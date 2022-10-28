Оренбург, , 11:15 — REGNUM Мобилизованные из Оренбургской области резервисты начали получать региональную единовременную выплату. Ее размер составляет 50 тыс. рублей. Об этом 28 октября в своём телеграм-канале сообщил губернатор Денис Паслер.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мобилизованные и добровольцы Оренбуржья начали получать единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Провели организационную работу в короткие сроки — средства перечислены из бюджета региона и начали поступать на личные счета», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что кроме единовременной выплаты действует комплекс мер поддержки семей военнослужащих: оплата за детский сад и горячее питание в школах, оздоровление детей, социальные услуги и технические средства реабилитации, если это необходимо. С каждой семьей власти работают индивидуально по потребностям.

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