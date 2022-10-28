Страсбург, Франция, , 11:14 — REGNUM Европарламент утверждает, что «давняя ориентация» Армении на Россию и представителей ОДКБ является недостаточной для соблюдения безопасности на Кавказе. Об этом пишет RT со ссылкой на проект резолюции комитета Европарламента по иностранным делам.

Европарламент Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что ситуация вокруг территории б. УССР «сказывается на Южном Кавказе и ещё больше осложняет ситуацию в сфере безопасности в регионе».

По этой причине комитет Европарламента намерен рекомендовать Армении пересмотреть внешнеполитическое направление в области безопасности.

«Европарламент <…> призывает Армению рассмотреть возможность диверсификации своих партнёрских отношений в сфере безопасности, поскольку её давняя ориентация на Россию и её союзников по Организации Договора о коллективной безопасности оказалась недостаточной», — говорится в документе.

Также подчёркивается, что территориальная целостность Армении должна полностью соблюдаться, и в этом плане Евросоюз готов «более активно участвовать в урегулировании затянувшихся конфликтов в регионе».