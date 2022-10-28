Страсбург, Франция, 28 октября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Европарламент утверждает, что «давняя ориентация» Армении на Россию и представителей ОДКБ является недостаточной для соблюдения безопасности на Кавказе. Об этом пишет RT со ссылкой на проект резолюции комитета Европарламента по иностранным делам.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

Отмечается, что ситуация вокруг территории б. УССР «сказывается на Южном Кавказе и ещё больше осложняет ситуацию в сфере безопасности в регионе».

По этой причине комитет Европарламента намерен рекомендовать Армении пересмотреть внешнеполитическое направление в области безопасности.

«Европарламент <…> призывает Армению рассмотреть возможность диверсификации своих партнёрских отношений в сфере безопасности, поскольку её давняя ориентация на Россию и её союзников по Организации Договора о коллективной безопасности оказалась недостаточной», — говорится в документе.

Также подчёркивается, что территориальная целостность Армении должна полностью соблюдаться, и в этом плане Евросоюз готов «более активно участвовать в урегулировании затянувшихся конфликтов в регионе».