п. Песочный, , 11:20 — REGNUM В Санкт-Петербурге под склад онкологической больницы в поселке Песочный незаконно вырубили деревья на сумму 2,5 млн рублей, сообщили 28 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Незаконная вырубка леса пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Вырубку леса правоохранительные органы обнаружили на участке в полгектара в Курортном районе города в поселке Песочный, где должен появиться медицинский логистический центр онкобольницы. Здесь же находилась специальная техника и около 15 кубометров спиленных деревьев.

«Представитель строительной компании не смог предоставить полицейским документы, разрешающие вырубку леса. По оценке уполномоченных государственных органов в результате несанкционированной вырубки леса нанесён экологический ущерб в размере не менее 2,5 млн рублей», — сообщили в Главке МВД.

По данному факту экономическая полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).