Чебоксары, 28 октября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Чувашии суд обязал сельское поселение обеспечить свободный доступ к Волге в одном из сёл Моргаушского района. Об этом сообщается на сайте Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры по итогам проверки использования водных объектов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волга

По данным надзорного ведомства, в селе Ильинка Моргаушского района в 20-метровой береговой полосе Волги в нарушение закона расположено одно строение и «17 металлических конструкций (шкафы, боксы и т.п.)».

Для устранения нарушений природоохранный прокурор вышел в Моргаушский районный суд, который удовлетворил требования и возложил на администрацию поселения обязанность обеспечить свободный доступ граждан к Волге и береговой полосе.

Напомним, что ранее минприроды Чувашии получило представление из-за отсутствия водоохранных границ и прибрежных защитных полос трёх рек.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее правоохранители выявили участок под гостиничное обслуживание, который «полностью входит» в береговую полосу границы водоохранной зоны Чебоксарского водохранилища.