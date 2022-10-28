Прокуратура вышла в суд из-за десятка конструкций у Волги в Чувашии
Чебоксары, 28 октября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Чувашии суд обязал сельское поселение обеспечить свободный доступ к Волге в одном из сёл Моргаушского района. Об этом сообщается на сайте Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры по итогам проверки использования водных объектов.
По данным надзорного ведомства, в селе Ильинка Моргаушского района в 20-метровой береговой полосе Волги в нарушение закона расположено одно строение и «17 металлических конструкций (шкафы, боксы и т.п.)».
Для устранения нарушений природоохранный прокурор вышел в Моргаушский районный суд, который удовлетворил требования и возложил на администрацию поселения обязанность обеспечить свободный доступ граждан к Волге и береговой полосе.
Напомним, что ранее минприроды Чувашии получило представление из-за отсутствия водоохранных границ и прибрежных защитных полос трёх рек.
Находящиеся в государственной или муниципальной собственности реки и озёра, а также полосы земли вдоль береговой линии являются общедоступными, поэтому нельзя ограничивать к ним доступ.
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Как сообщало ИА REGNUM , ранее правоохранители выявили участок под гостиничное обслуживание, который «полностью входит» в береговую полосу границы водоохранной зоны Чебоксарского водохранилища.