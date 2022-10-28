Астана, , 11:23 — REGNUM Предпосылки для мирового экономического кризиса создал своими действиями коллективный Запад, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 29 октября в Астане на заседании Совета глав правительств стран СНГ в узком составе.

Роман Головченко Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, трудно спрогнозировать последствия разрушения глобальных цепочек поставок товаров, галопирующей инфляции, резкого роста цен на энергоносители. Центробанки разных стран повышают процентные ставки, стараясь отодвинуть рецессию, замедляется мировой экономический рост, усиливается диспаритет финансовой системы, цены на критически важные товары теряют стабильность.

«Коллективный Запад, сам того не подозревая, создал предпосылки для нового, возможно, самого крупного в истории мирового экономического кризиса», — заявил премьер в выступлении, видеофрагмент которого распространила пресс-служба белорусского правительства.

Головченко отметил также, что бывшие западные партнёры перешли к открытым попыткам полной производственной, технологической и финансовой изоляции некоторых стран СНГ.

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