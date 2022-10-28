Саратов, 28 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Саратовской области для электросетевого комплекса разработали программы инвестиций до 2027 года. Общий объем вложений превысит 4 млрд рублей, сообщает региональное министерство промышленности и энергетики.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

Всего компании представили 14 программ, в рамках которых предусмотрены модернизация, а также строительство и ввод объектов электросетевого хозяйства в Саратовской области.

«Рассмотренные инвестиционные программы предполагают капитальные вложения в электросетевой комплекс Саратовской области до 2027 года на сумму свыше 4 млрд рублей. Их реализация позволит обновить и увеличить срок службы используемого оборудования, а значит — повысить надежность электроснабжения потребителей региона», — считает заместитель председателя правительства области — министр промышленности и энергетики региона Андрей Архипов.

Как сообщало ИА REGNUM, Саратовской области окажут поддержку и предложат лучшие практики по улучшению инвестиционного климата. К такому решению пришла делегация Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, работавшая в регионе.

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