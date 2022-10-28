Уфа, 28 октября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. О невозможности заместить многодетных отцов, которые уже выполняют задачи спецоперации на территории б. УССР, заявил глава БашкирииРадий Хабиров. Об этом он сообщил 27 октября в ходе прямой линии с ним.

05.мвд.рф Спецоперация

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В ходе обсуждения Хабирову задали вопрос о возможности возвращения домой многодетных отцов с территории СВО.

«Это сложный вопрос. Мы с военным комиссаром нашим уже обсуждали его. Я действую в рамках тех правовых возможностей, которые у меня есть. А правовые возможности — это заместить тех людей, которые находятся в местах боевого слаживания, а не на месте войсковых частей на территории СВО. Правовых возможностей двигаться дальше у меня нет», — сказал Радий Хабиров.

Глава региона также сообщил, что из мест боевого слаживания были возвращены около 200 отцов, которые воспитывают трех детей в Башкирии.

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