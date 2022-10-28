Воронеж, , 11:10 — REGNUM Работы по устранению последствий взрыва газа в доме №88 по улице Хользунова в Воронеже, произошедшего в марте, идут полным ходом — сейчас монтируются конструкции внутри строения, что позволит укрепить само здание. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Восстановление дома на улице Хользунова Пресс-служба администрации Воронежа

Работы по восстановлению конструкции здания начались в сентябре — после расселения людей. Этому предшествовали тщательные исследования состояния подъезда и дома. Была подобрана проектная организация, в сжатые сроки были проведены дополнительные проверки и разработаны необходимые технические решения.

«Сегодня уже закончена подготовка к бетонированию фундаментной плиты для усиления каркаса дома. В настоящий момент ведется монтаж конструкции внутри строения, благодаря которой рабочие смогут укрепить конструктив и самого здания. Тогда можно будет безопасно демонтировать вертикальную стену, пострадавшую при взрыве. Следующий этап — сбор металлоконструкции, которая основательно будет «защемлять» строение, защищая его от угрозы разрушения. После этого начнутся работы по бетонированию плит и стен», — сообщили в мэрии.

Согласно контакту, срок завершения работ по укреплению конструктива подъезда и восстановлению перекрытий — конец марта 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газа в девятиэтажном панельном доме на улице Хользунова произошёл 12 марта 2022 года. Погибли два человека, обрушились межэтажные перекрытия третьего и четвёртого этажей на площади около 20 кв. метров.