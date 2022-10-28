Кемерово, , 11:11 — REGNUM В Кемеровской области 28 октября при прохождении холодного атмосферного фронта северо-восточный ветер сменит направление на западное и будет усиливаться до 17-22 м/с. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Заморозки. Осень Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Столбики термометров устремятся вниз. Пятница и выходные станут самыми холодными днями на неделе. Днём столбики термометров будут фиксироваться около нулевых отметок, в ночные часы (в ночь с субботы на воскресенье) до — 2…-7°С, местами до — 12 °С», — уточнили синоптики.

Так, 28 октября в Кемеровской области прогнозируется переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега, местами гололедные явления, ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с, температура воздуха днём — — 2…+3 °С.