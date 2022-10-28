Москва, 28 октября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Потенциал российской экономики недооценили — ни локальное сообщество, ни международные агентства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявила старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Ксения Бондаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«В I–II кварталах 2022 года, когда экономика столкнулась с шоком, все ожидали коллапса, — отметила она. — Однако потенциал России действительно недооценили — ни локальное сообщество, ни международные агентства. МВФ и Всемирный банк в течение последних месяцев существенно улучшили прогнозы по динамике ВВП России. В числе факторов, которые позволили ускорить восстановление, действия Банка России на протяжении последних лет (создание СПФС, СБП) и адекватная политика регулятора в 2022 году, накопленные запасы оборудования и комплектующих, переориентация международной торговли на рынки «дружественных» стран (тот самый «поворот на Восток», о котором все так долго говорили) и многое другое».

В долгосрочной перспективе на восстановление российского ВВП будут работать структурная перестройка экономики, в том числе поощрение локальных инвестиций, развитие локального производства и прочее.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что полное восстановление российской экономики к докризисным показателям в 2023 году невозможно.