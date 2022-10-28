Калуга, , 11:11 — REGNUM В Калужской области 1913 семей в 2022 году получили повышенный материнский капитал, который составляет 693 144,1 рубля. Такая сумма полагается семьям, в которых второй или последующий ребенок рожден или усыновлен с 2020 года, если ранее право на материнский капитал не возникало. Об этом 28 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Светлана Сомова.

Материнский капитал © ИА REGNUM

После рождения ребенка Пенсионный фонд оформляет сертификат в электронном виде и направляет его в личный кабинет родителя на сайте ПФР и портале госуслуг. Затем можно подать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток. Для удобства граждан отделение ПФР по Калужской области уже несколько лет заключает соглашения об информационном обмене с банками, чтобы родители могли быстрее и проще воспользоваться самым востребованным направлением программы — улучшением жилищных условий. Благодаря информационному обмену между организациями родителям не нужно собирать дополнительные справки. В банке вместе с оформлением кредита на покупку или строительство жилья одновременно подается заявление о распоряжении средствами. То есть вместо двух обращений — в банк и Пенсионный фонд — семье достаточно обратиться только в банк.

«Напомню, с 2021 года получить материнский капитал и направить его на выбранные цели стало быстрее. Срок оформления сертификата сократился до пяти рабочих дней, срок распоряжения средствами — до 10 рабочих дней», — отметила Светлана Сомова.

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