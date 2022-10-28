Тбилиси, 28 октября 2022, 11:09 — REGNUM Доля кредитов, по которым просрочены выплаты, в Грузии снизилась до исторического минимума — 2,1%. Об этом сообщил журналистам глава Национального банка Коба Гвенетадзе.
«Число безнадежных кредитов находится на исторически низком уровне, если судить по международной квалификации. По данным кредитного бюро, ситуация также лучше, чем была», — сказал глава Нацбанка.
Он заявил, что такая доля не является критической, у банков есть резервы, чтобы покрыть риски.
Стоит отметить, что в Грузии по итогам 2021 года 8,5% кредитов расценивались как безнадёжные. По данным Нацбанка, рост этого показателя был вызван негативным влиянием карантинных ограничений на экономику. При этом ожидалось, что доля «плохих» кредитов будет расти в 2022 году.
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