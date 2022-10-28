Тбилиси, , 11:09 — REGNUM Доля кредитов, по которым просрочены выплаты, в Грузии снизилась до исторического минимума — 2,1%. Об этом сообщил журналистам глава Национального банка Коба Гвенетадзе.

Кредит 401(K) 2012

«Число безнадежных кредитов находится на исторически низком уровне, если судить по международной квалификации. По данным кредитного бюро, ситуация также лучше, чем была», — сказал глава Нацбанка.

Он заявил, что такая доля не является критической, у банков есть резервы, чтобы покрыть риски.

Стоит отметить, что в Грузии по итогам 2021 года 8,5% кредитов расценивались как безнадёжные. По данным Нацбанка, рост этого показателя был вызван негативным влиянием карантинных ограничений на экономику. При этом ожидалось, что доля «плохих» кредитов будет расти в 2022 году.

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