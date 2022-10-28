Краснодар, , 11:09 — REGNUM Краснодарский край вошёл в список из 20 самых читающих регионов России. Об этом 28 октября сообщила в своём телеграм-канале заместителя губернатора региона Анна Минькова.

Книги Наталья Стрельцова, ИА REGNUM

Чиновница отметила, что всероссийский конкурс «Самый читающий регион» проводится уже в восьмой раз. В 2022 году Краснодарский край представил на суд жюри свой проект: онлайн-марафон «Читай с нами, Кубань!». Она также сообщила, что представленные в рамках конкурса материалы впоследствии будут выпущены в виде сборника «100 проектов про чтение».

Отметим, что в 2022 году победителем конкурса «Самый читающий регион» стала Новосибирская область. Звание лауреатов получили Белгородская область, Москва и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. В качестве организаторов конкурса выступает Российский книжный союз при поддержке Минцифры РФ.