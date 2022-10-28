Ижевск, , 11:08 — REGNUM По результатам экспертизы, которую проводили специалисты Удмуртгражданпроекта, выдано заключение о возможности эксплуатации жилых и нежилых помещений в пострадавшем от взрыва газа подъезде дома на улице Воровского в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

После взрыва газа на Воровского в Ижевске пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

«Жители могут вернуться в свои квартиры», — сообщили в мэрии.

В районе девятого этажа, где и произошел хлопок, будут установлены маяки для ежедневного контроля за состоянием конструкций дома. Наблюдение будут продолжаться в течение полутора месяцев.

Вместе с тем будет подготовлена проектно-сметная документация на восстановление пострадавших плит и других конструкций в подъезде. Работы будут проводиться силами ТСЖ.

«Собственники квартир, в которых пострадало имущество, могут обратиться в муниципалитет за предоставлением материальной помощи», — заключили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября ранним утром на девятом этаже многоквартирного дома на улице Воровского произошел хлопок газа с последующим возгоранием. Взрывом выбило окна, рамы и двери в подъезде. 41-летний мужчина, который получил ожоги 90% поверхности тела, к вечеру того же дня скончался в больнице. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

После инцидента 29 жителям дома были предоставлены места в пункте временного размещения на время проведения технического обследования конструкций здания.

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