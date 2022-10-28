Москва, 28 октября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Американцы и европейцы, по сути, наказывают страны Африки, Азии и Латинской Америки, препятствуя доступу российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Об этом говорится в заявлении МИД России о ситуации с выполнением стамбульских договоренностей по вывозу продовольствия.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Российские компании не могут безвозмездно передать около 300 тыс. тонн продукции беднейшим странам. Данные удобрения остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), Эстонии, Бельгии и Нидерландов.

Главная причина подобной ситуации — односторонние западные санкции, негативный эффект от которых подразумевалось нейтрализовать за счет выполнения стамбульских договоренностей.

Но, несмотря на это, российские представители в Совместном координационном центре (СКЦ) продолжают добросовестно работать в интересах продолжения операции по вывозу продовольствия с территории б. УССР Черным морем.

Как сообщало ИА REGNUM, по-прежнему лишь небольшая доля продовольствия по зерновой сделке идет в беднейшие страны.

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