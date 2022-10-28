Москва, 28 октября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Первое полугодие 2022 года закончилось достаточно неплохим темпом роста инвестиций в основной капитал, несмотря на все вызовы, которые стоят перед экономикой России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом заявил замминистра экономического развития РФ Мурат Керефов в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Инвестиции

«Полугодие закончилось достаточно неплохим темпом роста инвестиций в основной капитал несмотря на все вызовы, которые стоят перед экономикой. Мы закончили полугодие с темпом роста 7,8% — это достаточно неплохой показатель. Показывает, что наши компании устойчивы, экономика развивается и в нынешних условиях опора на внутренний инвестиционный наш ресурс, на те меры, которые у нас реализуются государством, являются одним из ключевых факторов и драйверов экономического роста страны. Наша задача сейчас как государства максимально сконцентрироваться на тех направлениях, которые дают максимальный эффект», — сказал он.