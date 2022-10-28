Берлин, , 11:06 — REGNUM Заявления главы киевского террористического режима В, Зеленского, оскорбившего Россию сравнением её с нацистской Германией, вызвали 28 октября ряд негативных комментариев в его адрес со стороны читателей немецкого издания Welt.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом большая часть пользователей рекомендовала главе режима Киева лучше изучить историю, а ещё часть из них — призвала немецкие издания не публиковать его слова.

«Как немецкие СМИ до сих пор распространяют его оскорбительные заявления? Вы потеряли всякое уважение. Этого парня нужно отменить», — указал один из читателей.

«Этот идиот и его советники могут только требовать и оскорблять», — поддержал его другой пользователь.

«Новый Гитлер в очередной раз дал волю чувствам», — утончил еще один читатель.

«Зеленский и есть самый известный нацист современности», — добавил четвертый пользователь.

«Зеленский — камень преткновения на мирных переговорах», — подчеркнул ещё один читатель издания.

«Почему СМИ до сих пор освещают его дурацкие заявления? Их нужно запретить. Публикуйте то, что реально интересно и актуально», — заключили пользователи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ от Пензенской области Игорь Руденский («Единая Россия») заявил, что Россию намерены обвинить в применении тактического ядерного оружия в случае использования киевским режимом «грязной бомбы». При этом представлены доводы и даже названы лаборатории, где работают над подобной бомбой на территории б. УССР. Коллективный Запад, отрицая очевидные факты, валит все с больной головы на здоровую.