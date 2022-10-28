Донецк, 28 октября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Каратели ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, сообщили 28 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:11 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 10:00 ВСУ обстреляли Горловку (Никитовский район), выпустив восемь снарядов калибра 152 мм. В 10:23 киевскиа каратели обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 152 мм, в 10:26 — Червоногвардейский район Макеевки (два снаряда калибра 155 мм), в 10:33 — Киевский район Донецка (три снаряда калибра 155 мм), в 10:47 Червоногвардейский район Макеевки (три снаряда калибра 155 мм), а в 10:50 — Кирвоский район Донецка (шесть снарядов калибра 152 мм).