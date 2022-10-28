Брянск, , 11:05 — REGNUM Легковой автомобиль и ГАЗ скорой медицинской помощи столкнулись вечером 27 октября на улице 3-го Интернационала в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, водитель спецтранспорта двигался по разделительной полосе на запрещающий сигнал светофора с включёнными проблесковыми маячками. В это время перекрёсток улиц Куйбышева — 3-го Интернационала пересекал Renault Fluence. От столкновения ГАЗ опрокинулся на бок.

Известно, что в автомобиле скорой помощи находилось пять человек. В ДТП никто не пострадал.