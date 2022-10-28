Брюссель, , 11:04 — REGNUM США продолжат поддерживать киевский режим и после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, вне зависимости от того, какая из партий получит преимущество. Об этом 28 октября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Politico.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в США есть широкая политическая поддержка киевского режима со стороны обеих партий, и они были и остаются его главным поставщиком военной помощи.

«Я уверен, что после промежуточных выборов в Конгрессе сохранится явное большинство тех, кто выступает за то, чтобы [киевскому режиму] продолжала предоставляться значительная поддержка», — сказал Столтенберг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США будут оказывать поддержку Киеву вне зависимости от результатов выборов в Конгресс.

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