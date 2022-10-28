Париж, , 11:02 — REGNUM Согласно данным, опубликованным институтом статистики и экономических исследований (INSEE), рост экономической активности во Франции замедлился в третьем квартале 2022 года, при этом ВВП вырос всего на 0,2% после роста на 0,5% весной, передает BFM TV.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В соответствии с прогнозами национального института статистики и Банка Франции, росту способствовало незначительное увеличение производства услуг (+0,5%).

«Информационно-коммуникационное производство остается динамичным», — уточняет INSEE, в то время как в сфере размещения, общественного питания и транспортных услуг оно «заметно замедляется».

«Вклад внешней торговли в этом квартале отрицательный», — добавляет INSEE из-за более слабого роста экспорта (+0,7%), чем импорта (+2,2%). Падение экспорта особенно заметно в сфере услуг (-0,4% после 3,3% весной).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно предварительным данным, опубликованным в институте статистики и экономических исследований (INSEE), инфляция во Франции выросла до 6,2% за год в октябре.

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