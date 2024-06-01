* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 28 октября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Местные источники «8 Собх» в афганской провинции Парван говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дали местным жителям три дня на то, чтобы они покинули свой кишлак.

(сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael Bracken Жители Афганистана

Радикалы принудительно выселяют всех жителей кишлака Дехик в уезде Саланг и дали им время до субботы. Согласно источникам, в кишлаке проживает около 25 семей.

Причина принудительного переселения — создание талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) блокпоста. Жители села Дехик занимаются животноводством и не имеют отношения к акой-либо группировке.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего об этом не сказали. Ранее они принудительно переселили десятки семей в провинциях Панджшер, Баглан и Тахар. На этой неделе радикалы вынудили к переезду жителей кишлака Кушаба в провинции Панджшер.

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