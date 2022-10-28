Санкт-Петербург, 28 октября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Мобилизация в Санкт-Петербурге завершится через два дня, 30 октября, сообщил 28 октября в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» спикер городского Законодательного собрания Александр Бельский («Единая Россия»).

Assembly.spb.ru Александр Бельский

«По моим данным, мобилизацию закончат до воскресенья (30 октября)», — сказал Бельский, указав, что ЗакС не имеет информации, сколько именно жителей Петербурга подлежат мобилизации.

При этом спикер городского парламента напомнил, что в середине октября президент России сообщил, что мобилизация должна закончиться примерно к ноябрю.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам председателя комитета Государственной думы по обороне Андрея Картаполова («Единая Россия»), в Санкт-Петербурге к 21 октября план по частичной мобилизации до конца выполнен не был, хотя работа успешно продвигалась.

Отметим, что дату завершения частичной мобилизации может объявить только то должностное лицо, которое объявило о проведении этого мероприятия, то есть президент России.