Берлин, , 10:58 — REGNUM Олаф Шольц собирается в Китай. Чего ждать? Отвечает Владимир Васильев.

«Формальный повод — 50 лет со дня установления дипломатических отношений между КНР и ФРГ. Есть и нюанс. Германский канцлер будет первым лидером ЕС, посетившим Китай за более чем три года».

Олаф Шольц Иван Шилов (с) ИА REGNUM

И если с Китаем всё понятно, то что с Германией? Ключевое — «с началом разрыва экономических связей с Россией в ФРГ запущен процесс деиндустриализации. Более того, германское правительство молча проглотило подрыв англосаксами магистральных газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Дипломатическое положение тоже так себе.

И вот такой лидер такой Германии мчит в Поднебесную, где только что состоялся знаковый съезд. Что он может предложить? А предложить надо. Вот только нечего. Англосаксы полностью контролируют Германию.

Так что вероятно мы увидим обычный формальный визит вежливости. И да, «говорят, посещая Москву 15 февраля 2022 года, перед самым началом СВО, и встречаясь с президентом России Владимиром Путиным, федеральный канцлер задавал очень и очень много вопросов».