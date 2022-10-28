Стокгольм, , 11:03 — REGNUM Лидер оппозиции Магдалена Андерссон (Социал-демократы) критикует правительство Швеции, не выполнившее свое предвыборное обещание о том, что 1 ноября в стране будут введены компенсаторные меры по поводу высоких цен на электроэнергию. Об этом 28 октября сообщает телеканал SVT.

Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон (сс)

«Не стоит обещать того, чего нельзя реализовать, это подрывает доверие к политике в целом», —сказала она на пресс-конференции.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Умеренные), министр энергетики и промышленности Эбба Буш (Христианские демократы) и генеральный директор Svenska kraftnät Лотта Меделиус-Бреде представили на этой неделе компенсаторные меры от высоких цен на электроэнергию в южной и центральной Швеции. Однако оппозиция критически относится к тому, как была разработана поддержка.

«Могу констатировать, что Ульф Кристерссон предельно ясно дал понять, что 1 ноября меры будут действовать. Могу констатировать, что сегодня стало ясно, что этого не будет», — сказала Андерссон.