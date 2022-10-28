28 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Евгений Цоц, , 12:11 — REGNUM Речь президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» гармонично вписалась в формат мероприятия. Текущие вопросы были убраны на второй план, в центре оказалась тема смены мироустройства. Можно предположить, что российский президент обращался не только к уважаемым экспертам клуба и жителям России, но и к представителям всех народов и культур. Он предложил вместе решить общую судьбу и построить «симфонию человеческой цивилизации».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

В основе нового миропорядка — многообразие нашей планеты и её народов. Вместо одного-двух-трёх центров принятия решений, как это было в недавней истории, внимание к каждой точке зрения. Любая страна сама должна определить свой путь, не позволяя извне навязывать себе чуждые интересы. По сути, предлагается заменить ложные декларации о демократии настоящей демократией.

«Смысл сегодняшнего исторического момента как раз и состоит в том, что перед всеми цивилизациями, государствами и их интеграционными объединениями действительно открываются возможности для своего демократического оригинального пути развития. И прежде всего мы считаем, что новый миропорядок должен основываться на законе и праве, быть свободным, самобытным и справедливым», — сказал Путин.

Новый мир должен завершить на планете диктат мировых элит. Власть единого центра, выстроенная с помощью целого набора механизмов, и в первую очередь через господство доллара и глобализацию, уже теряет свой вес и вскоре сойдёт на нет.

Действующая сейчас на Западе тоталитарная система выстроена на подавлении свободы слова, официальной пропаганде, подчинении других и разрушении их самобытности. Она держит «партнёров» на коротком поводке с помощью военной и финансовой силы, шантажа и грязных уловок.

Солдаты США в Афганистане The U.S. Army

«Власть над миром — как раз то, что так называемый Запад поставил на кон в своей игре. Но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная. Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств», — сказал российский лидер.

Необратимый процесс дегегемонизации уже запущен. Путин в своей речи почти не касался ситуации на территории б. УССР. Киевский кризис, хотя и является одним из катализаторов, здесь имеет лишь ограниченный эффект. Он следствие политики Вашингтона, но также и пример борьбы России за свой суверенитет, противостояния диктату.

Поддавшись эмоциям и ощущению вседозволенности, Запад расценил ситуацию как непозволительный бунт и совершил целый ряд непродуманных шагов. Уже не скрыть, что с неоколониальной идеологией не согласно большинство жителей планеты. Их тяготит необходимость подчиняться чужой воле. Среди тех, кто ущемлён в правах, немало представителей самих западных стран, а также целых государств, оказавшихся в тисках системы. Они ощущают гнёт колонизаторской политики и главенствующего меньшинства верхушки «золотого миллиарда».

Речь Путина обращена к тем, кто, как и он сам, «из низов», и ощущает «пульс жизни рядового человека». Таких людей немало и в Европе. Российский лидер отделяет интересы жителей европейских стран и позицию элит. Он говорит о заинтересованности России в возвращении Германией, Францией, Испанией и другими странами своей субъектности и по-прежнему допускает построение единого евразийского пространства «от Лиссабона до Владивостока». При этом Путин отмечает, что сейчас государства Евросоюза утратили самостоятельность и превратились в политическую и экономическую периферию США.

Жозеп Боррель в Европарламенте (сс) European Parliament

Для подчинения европейцев американцы набросили на них лассо трансатлантического единства. На деле союз является иллюзорным и лишь прикрывает интересы Вашингтона в Европе. Зачастую совместные действия самым негативным образом сказываются на экономике и уровне благосостояния жителей. Как, например, в случае с антироссийскими санкциями и фактическим разрывом торговых отношений с Россией по группам важных для ЕС товаров.

«Естественной частью Большой Евразии могла бы быть и её западная оконечность — Европа. Но многим её лидерам мешает убеждённость, что европейцы лучше других, что им не пристало участвовать в каких-то начинаниях на равных с остальными. За таким высокомерием они как-то и не замечают, что сами стали уже чужой периферией, превратились по сути в вассалов — часто и без права голоса», — отмечает Путин.

В новом мире Россия не претендует на роль гегемона и не считает себя врагом Европы, отдельно выделяя Старый Свет с истинными традиционными ценностями. Москва готова сотрудничать даже с США, оставив в воспоминаниях поддержку террористов на Северном Кавказе. Однако колониальные подходы и диктат должны остаться в прошлом. Как и попытки уничтожить Россию или убрать её со своего пути.