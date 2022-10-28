Иркутск, 28 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Компании Приангарья заключили контракты и соглашения по итогам реверсной бизнес-миссии из Монголии, сообщает 28 октября телеграм-канал правительства региона.

Правительство Приангарья Иркутская делегация в Монголии

Предприниматели Приангарья и Монголии заключили девять контрактов и два соглашения о намерениях по итогам реверсной бизнес-миссии монгольских компаний, организованной Фондом поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой Бизнес». Документы подписали на площадке специализированной выставки «Агропромышленная неделя».

Заключено шесть контрактов на поставки из Иркутской области в Монголию ингредиентов для производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, моющих средств, кормовых добавок для животных, питьевой воды и напитков, ореховых снеков, а также фермерской продукции. Подписано соглашение о намерениях по поставкам в Монголию рыбы и рыбных снеков.

Еще одно соглашение о намерениях и три контракта заключено в сфере туризма. Компании двух стран планируют совместно организовывать экскурсионные и образовательные туры для школьников Иркутской области и Монголии.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу несколько иркутских компаний, принявших участие в 36-й международной универсальной выставке «Ворота в Азию», заключили договоры о поставке своей продукции в Монголию.

Центр «Мой бизнес» отправил представителей малого и среднего предпринимательства, благодаря Центру поддержки экспорта и национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

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