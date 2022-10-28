Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена заявила, что «фундаментальной» целью американских ядерных сил является сдерживание ядерных атак на Соединенные Штаты и их союзников. Таким образом, власти США решили не совершать радикального перехода к более низкому уровню сдерживания, против которого выступали союзники в Европе и Азии. Это решение 28 октября анализирует газета Financial Times.

Ядерное оружие США ironna.jp

В четверг 27 октября Пентагон опубликовал так называемый «Обзор ядерной политики» — документ, определяющий стратегию США в области применения ядерных вооружений. В нем говорится, что США будут «рассматривать возможность применения ядерного оружия только в крайних обстоятельствах» для защиты интересов страны, а также ее союзников и партнеров.

Это должно понравиться союзникам США от Токио до Берлина, которые в какой-то момент встревожились из-за того, что Белый дом может сократить набор ситуаций, при которых будет рассматриваться возможность применения ядерного оружия.

В обзоре отмечается, что рассматривались несколько вариантов, например политика «неприменения первым» и такая формула, как «единственная цель», которая подразумевает применение ядерного оружия только для предотвращения ядерного нападения или в ответ на него, однако от этих вариантов решено было отказаться, так как оба они привели бы к «неприемлемому уровню риска», учитывая неядерные возможности, разрабатываемые странами, которые могут нанести большой ущерб США и их союзникам.

Европейские и азиатские союзники решительно призвали Вашингтон не ослаблять свою доктрину, иначе это может придать уверенность Китаю и России и снизить сдерживающий эффект так называемого «ядерного зонтика» США.

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