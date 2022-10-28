Саратов, , 10:58 — REGNUM Дополнительные 800 млн рублей, выделенные из федерального бюджета, направят в Саратовской области на повышения зарплаты медикам. Об этом 28 октября сообщает региональный минздрав.

Деньги Захар Степанов © ИА REGNUM

«Удалось получить еще один крупный транш федеральных средств. Их направим на выравнивание уровня заработных плат и их повышение для медицинских работников региона. Нам необходимо новые кадры привлекать, свежую кровь, но для этого и условия нужно создать — и по жилью и по зарплате», — сказал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Главный врач Аркадакской районной больницы Александр Плеханов выразил уверенность, что повышение зарплат медикам даст новый импульс в вопросе кадрового укомплектования.

Ранее ИА REGNUM передавало, по данным Саратовстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата по полному кругу организаций за январь–июль 2022 года составила более 40,6 тыс. рублей.

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