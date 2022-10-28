Саратов, 28 октября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Дополнительные 800 млн рублей, выделенные из федерального бюджета, направят в Саратовской области на повышения зарплаты медикам. Об этом 28 октября сообщает региональный минздрав.

Захар Степанов ИА REGNUM Деньги

«Удалось получить еще один крупный транш федеральных средств. Их направим на выравнивание уровня заработных плат и их повышение для медицинских работников региона. Нам необходимо новые кадры привлекать, свежую кровь, но для этого и условия нужно создать — и по жилью и по зарплате», — сказал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Главный врач Аркадакской районной больницы Александр Плеханов выразил уверенность, что повышение зарплат медикам даст новый импульс в вопросе кадрового укомплектования.

Ранее ИА REGNUM передавало, по данным Саратовстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата по полному кругу организаций за январь–июль 2022 года составила более 40,6 тыс. рублей.

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