Санкт-Петербург, , 10:59 — REGNUM В Ленинградской области в разработке под жилую застройку имеется более 25 млн кв. метров территории. Об заявил зампред правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Барановский, сообщает «Деловой Петербург».

Строительство многоэтажного дома Стрельцова Наталья © ИА REGNUM

Регион в ближайшее время будет застраивать домами территории Тосненского, Гатчинского и Ломоносовского районов. По словам Барановского, юг области является зоной интенсивного роста.

Строительство жилья в Ленобласти идёт в концепции единой агломерации с Санкт-Петербургом. При этом жильё в регионе доступнее, так как стоимость одного квадратного метра примерно в два раза ниже, чем в Северной столице.

Однако ждать резкого роста ввода жилья не стоит. По итогу 2022 года в регионе введут 3,4 млн кв. метров. А после 2025 года показатель достигнет 3-3,5 млн кв. метров.

«Мы прорабатываем варианты изменения высотности, плотности застройки, — заявил Барановский. — Сейчас работаем с застройщиками по нескольким кейсам: проговариваем, разрабатываем. Некоторым хотелось бы 20 этажей, рядом надземный паркинг и над ним «зелёнку» разместить. Такой подход неприемлем».

Помимо активного ввода жилья в Ленобласти сокращается число долгостроев. В последний год их стало меньше на 120 объектов. Ключи от квартир получили порядка десяти тысяч граждан. В 2022 году помощь получат семь тысяч человек.

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