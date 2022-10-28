Ярославль, 28 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Стали известны имена всех семи кандидатов в мэры Ярославля. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информированный источник.

Мэрия Ярославля

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в борьбе за пост мэра в Ярославле примут участие семь человек. Из них публично об участии в выборах заявили депутат муниципалитета Анатолий Каширин, экс-депутат Александр Симон. Также было известно, что в конкурсе примет участие зампред правительства региона Артём Молчанов.

Теперь к этому списку добавились: Андрей Головин, занимающий должность начальника отдела правового обеспечения комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля, глава Кировского района Ярославля Александр Трудоношин, и двое кандидатов, которые в политическом поле практически неизвестны — Владимир Думкин и Сергей Павловнин.