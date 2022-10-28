Стокгольм, 28 октября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. НАТО необходимо создать совместную армию для Северного полушария. В единую военную структуры должны войти Швеция, Финляндия и Норвегия. Это то, что Петер Хультквист (Социал-демократы), министр обороны в отставке и новый председатель комитета риксдага по обороне, предложил в интервью газете DN.

Administration of the President of Georgia Петер Хультквист

«Одной из основ НАТО является то, что вы берете на себя коллективную ответственность. В странах Северной Европы у нас есть особое обязательство помогать друг другу», — подчеркнул экс-министр.

Хультквист считает «крайне важным» иметь возможность защищать территорию от российской границы до норвежского побережья. Он говорит, что Россия будет проблемой для ЕС и Запада «еще долго».

«Мы должны иметь большие амбиции в НАТО и делать все возможное, чтобы добиться хорошего планирования в скандинавском регионе», — отметил Петер Хультквист.