Якутск, 28 октября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Жители Якутии идут на спецоперацию добровольцами не ради выгоды, а из патриотических чувств. На это обратил внимание главный редактор газеты «Полярная звезда» Владислав Доллонов. Он уверен в искренности намерений мужчин, которые отправляются на специальную операцию в защиту Донбасса, сообщило ЯСИА.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«Добровольцами уехали ребята, которые подписывали контракт не в качестве социального лифта, а из патриотических чувств. После объявления частичной мобилизации патриотизм появился и у других мужчин», — сказал Владислав Доллонов.

Он также подчеркнул, что стать добровольцами способны только люди с твёрдым характером, готовые идти до конца, до победы. Журналист отметил, что у якутских военнослужащих репутация исполнительных и дисциплинированных бойцов.

Как сообщало ИА REGNUM, участвующие в спецоперации бойцы из Якутии чувствуют постоянную поддержку от руководства, общественников, жителей республики. Об этом рассказал военнослужащий Павел Торговкин, который в июле отправился добровольцем защищать Донбасс.