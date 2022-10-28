Пекин, 28 октября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Китайские иммиграционные власти расследовали и рассмотрели 10 953 уголовных дела, связанных с воспрепятствованием пограничному контролю в третьем квартале этого года, в общей сложности 18 851 подозреваемый был разыскан, сообщило Национальное иммиграционное управление Китая (NIA), сообщает 28 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В последние месяцы китайские иммиграционные власти провели серию репрессий в связи с преступлениями, связанными с границей. По данным NIA, в третьем квартале около 22 000 иностранцев были расследованы и привлечены к ответственности за такие правонарушения, как незаконный въезд, превышение срока пребывания или незаконное трудоустройство, а 72 человека, пытавшихся проникнуть в страну, были перехвачены на границе.

Кроме того, было изъято 2,4 тонны наркотиков и 141,8 тонны предметов, используемых для приготовления наркотиков, добавили в NIA. Данные NIA показали, что в третьем квартале 2022 года китайские иммиграционные власти проверили более 22,18 млн въездов и выездов.