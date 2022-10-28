Липецк, , 10:52 — REGNUM Урожайность картофеля в хозяйствах Липецкой области выросла на 5% по сравнению с 2021 годом, сообщили 28 октября в пресс-службе администрации региона. Сбору урожая пока препятствует дождливая погода.

Собранный картофель Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Аграрии используют каждый погожий день. Но из-за продолжительных дождей сельхозорганизации убрали пока 47% площадей под картофелем и 43% — под овощами открытого грунта», — пояснил начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих.

На данный момент в регионе собрано 85 тысяч тонн картофеля и 8 тысяч тонн овощей открытого грунта. Для обеспечения внутренних потребностей в картофеле региону необходимо примерно 100-120 тысяч тонн. В 2021 году в регионе суммарно было получено 330 тысяч тонн картофеля.