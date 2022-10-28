Москва, , 10:52 — REGNUM Работу Владимира Путина по посту президента России положительно оценивают большинство граждан (79%). Не согласны лишь 10%. Об этом свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Доверие к главе Российского государства выразили 77% опрошенных, недоверие — 14%. Затруднились ответить 9% граждан.

По мнению 54%, хорошо работает и правительство России. Отрицательно оценивают работу 25%. Положительную оценку деятельности премьер-министра Михаила Мишустина дали 58%, отрицательную — 12%.

Опрос проведен 21–23 октября 2022 года среди 1500 граждан РФ от 18 лет в 104 населённых пунктах. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь из десяти российских граждан положительно оценивают работу Владимира Путина на посту президента.

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