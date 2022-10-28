Стокгольм, 28 октября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. 28 октября премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон встретится с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Хельсинки. Об этом пишет новостной портал Omni.

(сс) Eintracht4ever Финляндия и Швеция

Традиция требует, чтобы премьер-министры обеих стран встречались как можно скорее после того, как новый лидер вступит в должность. Первый зарубежный визит Санны Марин в качестве премьер-министра был в Швецию, теперь Кристерссон поступает также.

На прошлой неделе Ульф Кристерссон участвовал в саммите ЕС в Брюсселе, а сейчас он совершает свой первый двусторонний визит за границу в качестве премьер-министра по приглашению Санны Марин.

Ульф Кристерссон и Санна Марин, среди прочего, обсудят двусторонние отношения двух стран, членство в НАТО и «противостояние в Европе», говорится в пресс-релизе аппарата правительства Финляндии.